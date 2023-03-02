"Air Moldova" скасувала низку міжнародних рейсів: у чому причина

Державна авіакомпанія "Air Moldova" 2 березня скасувала рейси до Праги, Лондона, Парижа, Стамбула та Тбілісі.

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Про це стало відомо із офіційного повідомлення перевізника.

Скасування рейсів авіакомпанія пояснила оперативними труднощами. Мовляв, два літаки наразі не можуть використовуватися для польотів.

Крім того, в "Air Moldova" повідомили про скасування рейсу 9U886 "Верона - Кишинів". Пасажирів цього напрямку доставили в аеропорт Мілана. Уже звідти вони повернуться до молдавської столиці.

Компанія перепросила пасажирів за незручності та запевнила, що робить усе можливе для повернення до стандартного графіка польотів.

Нагадаємо, усі рейси до Молдови призупинить з 14 березня угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air. Своє рішення перевізник пояснює міркуваннями авіабезпеки. У свою чергу, Управління цивільної авіації Молдови підтвердило, що Wizz Air дійсно вирішила призупинити всі польоти в/з міжнародного аеропорту Кишинева. В якості причини також зазначено "міркування безпеки повітряного простору в регіоні".

Останнім часом Росія створює напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров'я. У лютому президентка країни Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Аналітики ISW також писали, що Кремль створює умови для проведення операцій під чужим прапором у Молдові.