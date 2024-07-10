Импорт битума в Украину сократился на половину: в чем причина

В июне 2024 года объем импорта битума в Украину составил 7,1 тыс. тонн, что на 7% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 56% меньше по сравнению с июнем 2023 года.

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Об этом пишет Enkorr, ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95".

В целом за первое полугодие 2024 года импорт битума сократился на 40%, до 31 тыс. т.

Согласно сообщению причиной резкого сокращения импорта стало уменьшение финансирования дорожного строительства в Украине. В 2024 году на программу развития и содержания автомобильных дорог государственного значения выделено только 17,1 млрд. грн., по сравнению с 58,9 млрд. грн. в 2023 году.

Основными поставщиками битума стали Литва (3,8 тыс. т) и Польша (3,2 тыс. т), а главным поставщиком выступала компания Orlen, на которую пришлось 96% объемов импорта или 6,84 тыс. тонн. Кроме того, 110 тонн битума было импортировано из Болгарии компанией DMV Petrol.

Финансирование дорожной отрасли

В ноябре 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что в 2024 году все поступления из государственного дорожного фонда в сумме 94,7 млрд грн будут перенаправлены на нужды обороны, однако дорожная отрасль продолжит получать финансирование.

Предполагалось, что финансирование дорожной отрасли на 2024 год будет осуществляться следующим образом:

для обеспечения безотлагательных мер, связанных с содержанием дорог зимой, будут использоваться остатки средств из государственного дорожного фонда по состоянию на 1 января 2024 года, которые не были израсходованы в предыдущие бюджетные периоды (2021-2023 годы);

на дороги, необходимые для военных нужд, средства поступят из резервного фонда правительства Украины;

строительство и ремонт дорог будет проходить в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и правительствами стран-партнеров.

В июле Кабинет министров Украины выделил 2,4 миллиарда гривен из резервного фонда на восстановление автомобильных дорог.

Источник фото: ua.depositphotos.com