Імпорт бітуму в Україну скоротився на половину: в чому причина

У червні 2024 року обсяги імпорту бітуму в Україну склали 7,1 тис. тонн, що на 7% менше, ніж у попередньому місяці, і на 56% менше порівняно з червнем 2023 року.

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Про це пише Еnkorr, посилаючись на дані Консалтингової групи "А-95".

Загалом, за перше півріччя 2024 року імпорт бітуму скоротився на 40%, до 31 тис. т.

Згідно з повідомленням, причиною різкого скорочення імпорту стало зменшення фінансування дорожнього будівництва в Україні. У 2024 році на програму розвитку та утримання автомобільних доріг державного значення виділено лише 17,1 млрд грн, порівняно з 58,9 млрд грн у 2023 році.

Основними постачальниками бітуму стали Литва (3,8 тис. т) та Польща (3,2 тис. т), а головним постачальником виступала компанія Orlen, на яку припало 96% обсягів імпорту, або 6,84 тис. тонн. Крім того, 110 тонн бітуму було імпортовано з Болгарії компанією DMV Petrol.

Фінансування дорожньої галузі

У листопаді 2023 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що у 2024 році всі надходження з державного дорожнього фонду сумі 94,7 млрд грн будуть перенаправлені на потреби оборони, однак дорожня галузь продовжить отримувати фінансування.

Передбачалося, що фінансування дорожньої галузі на 2024 рік буде здійснюватися таким чином:

для забезпечення невідкладних заходів, пов’язаних із утриманням доріг взимку, використовуватимуться залишки коштів із державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, які не були витрачені в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки);

на дороги, які є необхідними для військових потреб, кошти надійдуть із резервного фонду уряду України;

будівництво та ремонт доріг відбуватиметься в рамках проєктів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів.

Додамо, в липні Кабінет міністрів України виділив 2,4 мільярда гривень з резервного фонду на відновлення автомобільних доріг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com