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Категория
Транспорт
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Кабмин предложил решение проблемы простоя гортранспорта, полученного в качестве гумпомощи

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Автобус из Регенсбурга, который будет простаивать до принятия закона, в троллейбусном депо Одессы. Фото: Telegram/odesacityofficial

Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроект, который должен урегулировать вопрос использования городами общественного транспорта, полученного в качестве гуманитарной помощи. Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, документ был одобрен на заседании 15 ноября.

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Им предлагается установить, что коммунальные предприятия-перевозчики в течение действия военного положения и в течение 12 месяцев со дня его прекращения или отмены могут получать помощь для удовлетворения потребностей населения в перевозках в виде автобусов, электробусов, трамваев, троллейбусов и вагонов метро.

Такая гуманитарная помощь не сможет быть отчуждена или передана в пользование другим физическим или юридическим лицам по каким-либо сделкам, кроме безвозмездного отчуждения или передачи в пользование другому приобретателю гумпомощи.

При этом предусмотрено, что не будет считаться использованием гумпомощи с целью получения прибыли использование коммунальными перевозчиками транспорта для пассажирских перевозок в период действия военного положения и в течение 12 месяцев со дня его прекращения или отмены.

Почему подаренный транспорт вынужденно простаивает

Напомним, что отсутствие последней нормы в законодательстве привело к тому, что транспорт, который украинские города получают из-за рубежа в качестве гумпомощи, в частности, ранее использовавшиеся в городах-побратимах, простаивает без использования.

Дело в том, что ввезенные в качестве гуманитарной помощи на льготных условиях растаможки автобусы, трамваи и троллейбусы не могут оказывать платные услуги, поскольку это нарушает статью 12 закона о гумпомощи.

Более того, введенная в марте 2022 года статья 201-2 Уголовного кодекса предусматривает за незаконное использование гумпомощи с целью получения прибыли ответственность вплоть до лишения свободы на семь лет.

В частности, с такой проблемой столкнулась Одесса, еще осенью 2023 года получившая 10 низкопольных автобусов Mercedes особо большой вместимости из немецкого Регенсбурга, а осенью 2024 года — десять больших автобусов Mercedes из турецкого Стамбула.

Одесса неоднократно поднимала вопрос неурегулированности коммерческого использования такого транспорта, однако он пока не решен. В то же время города, формально купившие такой транспорт, даже за сугубо символическую плату вроде 1 евро, или использующие его для бесплатных перевозок, такой проблемы не имеют.

Автор:
Тимофей Беспятов