НБУ курс:

USD

41,24

--0,10

EUR

43,47

--0,48

Готівковий курс:

USD

41,57

41,52

EUR

44,10

43,87

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Транспорт
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін запропонував рішення проблеми простою міського транспорту, отриманого як гумдопомога

автобус, одеса, депо, mercedes
Автобус з Регенсбурга, який простоюватиме до ухвалення закону, в тролейбусному депо Одеси. Фото: Telegram/odesacityofficial

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроєкт, який має врегулювати питання використання містами громадського транспорту, отриманого в якості гуманітарної допомоги. Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, документ був схвалений на засіданні 15 листопада.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронювати участь

Ним пропонується встановити, що комунальні підприємства-перевізники протягом дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування можуть отримувати гумдопомогу для задоволення потреб населення в перевезеннях у вигляді автобусів, електробусів, трамваїв, тролейбусів та вагонів метро.

Така гуманітарна допомога не зможе бути відчужена або передана у користування іншим фізичним або юридичним особам за будь-якими правочинами, крім безоплатного відчуження або передачі у користування іншому набувачу гумдопомоги.

При цьому передбачено, що не вважатиметься використанням гумдопомоги з метою отримання прибутку використання комунальними перевізниками транспорту для пасажирських перевезень в період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування.

Чому подарований транспорт вимушено простоює

Нагадаємо, що наразі відсутність останньої норми в законодавстві призвела до того, що транспорт, який українські міста отримують з-за кордону в якості гумдопомоги, зокрема такий, що був раніше у використанні в містах-побратимах, простоює без використання.

Справа в тому, що ввезені як гуманітарна допомога на пільгових умовах розмитнення автобуси, трамваї і тролейбуси не можуть надавати платні послуги, оскільки це порушує статтю 12 закону про гумдопомогу.

Більш того, запроваджена в березні 2022 року стаття 201-2 Кримінального кодексу передбачає за незаконне використання гумдопомоги з метою отримання прибутку відповідальність аж до позбавлення волі на сім років.

Зокрема, з такою проблемою стикнулася Одеса, яка ще восени 2023 року отримала 10 низькопідлогових автобусів Mercedes особливо великої місткості з німецького Регенсбурга, а восени 2024 року - десять великих автобусів Mercedes з турецького Стамбула.

Одеса неодноразово підіймала питання неврегульованості комерційного використання такого транспорту, але воно поки не вирішене. Натомість міста, що формально купили такий транспорт, навіть за суто символічну плату на кшталт 1 євро, або ж використовують його для безкоштовних перевезень, такої проблеми не мають.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов