Первый украинский электрогрузовик от "Стрый–Авто": увидим ли на дорогах до конца 2024 года

Украинский бизнес имеет стабильный спрос на специализированные электрические грузовики. Большинство моделей импортируются из Китая, но собственные разработки появляются и в Украине. Пока что в стране отсутствует их серийное производство, но уже в конце года компания "Стрый–Авто" из Львовской области может запустить в серию легкий коммерческий грузовик "Карпаты" для почтовых и логистических служб. Сколько нужно вложить для запуска грузовика в серию – рассказала директор компании Анна Шевцив.

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Автобусный завод "Стрый-Авто" работает над электромобилем собственной разработки с грузоподъемностью 1,5 тонны. Этот проект станет одним из дополнительных направлений работы компании, уже несколько десятилетий выпускающей автобусы с ДВС для городских и междугородных перевозок.

Украинской компании с мощностями выпуска до 100 единиц техники в год довольно сложно конкурировать с крупными международными корпорациями, но ей помогли изменения в законодательстве. Дело в том, что в 2024 году публичные закупки могут осуществляться, только если показатель локализации необходимого товара или оборудования составляет не менее 20%.

Поэтому отечественные производители техники и запчастей оказались в более выигрышном положении, что позволяет им создавать экспериментальные модели для крупных украинских компаний и госучреждений.

Электродвигатель – итальянский, кабина и шасси – отечественные

В 2024 году "Стрый–Авто" тестирует предсерийные образцы легкого электрического грузовика, который было решено назвать "Карпаты", уточняет Анна Шевцив. Впрочем, пока это рабочее название автомобиля, а конечное имя ТС окончательно еще не утверждено.

Доля производимых в Украине компонентов уже приближается к 80%, но планируется еще увеличить этот показатель. Для этого производитель автобусов скооперировался с 80 смежными компаниями, 20 из которых переехали с прифронтовых территорий.

Тестовый грузовик на выставке в Киеве летом 2023 года. В финальной версии кабину могут укоротить для расширения грузового отсека. Фото компании

Рама грузовика изготовлена из стали, кузов – из стеклопластиковых панелей. Стекло, шины, диски, рессоры, электропроводка и многие другие детали производятся в Украине. Есть и иностранные запчасти и агрегаты, изготовление которых в Украине технологически сложно или экономически нецелесообразно. Задний мост и электродвигатель – итальянские, фары – турецкие, из Китая завозится тяговая аккумуляторная батарея, рулевой механизм и ряд других деталей. Но и импортные компоненты "завязаны" на Украине. Их завозит отечественный дилер, отвечающий также за качество и работоспособность аккумуляторов и контролеров к ним.

Даже при таком количестве импортных элементов степень локализации ТС значительна для украинского автопрома. Кроме "Стрый–Авто", в Украине сейчас отсутствуют производители даже шасси для автобусов, не говоря уже об электроприводах или механических агрегатах с десятками сложных в обработке деталей. Поэтому выбор иностранных запчастей является вынужденным, добавляет собеседница издания.

Вместе с инжинирингом "Стрый–Авто" разрабатывает и собственные элементы. Для "Карпат" пришлось разработать собственную BMS для балансировки уровня тока, заряда/разряда, температуры и порогового напряжения аккумулятора. Готовые решения не позволяли "выжать" из батареи оптимальную мощность и дальность хода, поэтому пришлось поработать и с электроникой, объясняет Анна Шевцив. Другая гордость компании – силовые преобразователи собственного производства для управления электроприводами.

Тестовый грузовик уже сертифицирован и допущен для передвижения по дорогам общего пользования. Предстоит еще вторая сертификация, которую необходимо будет пройти перед стартом продаж.

Дешевле конкурента, но уступает в скорости и комплектации

Для сравнения с "Карпатами" выбрали электрический LCV модели e-Deliver 3 китайского производителя Maxus. В целом в этом классе предлагается немного моделей, и прямого аналога разработке "Стрый–Авто" на украинском рынке не существует.

Электрический фургон e-Deliver 3. Фото с презентации дилера

В таблице приведены ключевые технические характеристики обоих ТС:

Характеристики авто "Карпаты" Maxus e-Deliver 3 Грузоподъемность, кг 1400 905–1095 Количество мест для сидения 3 2 Мощность электродвигателя, л.с 27 122 Максимальная скорость, км/ч 68 90–120 Запас хода, км до 220 210–253 Цена, € 25-28 тыс. от 35 тыс.

По совокупности характеристик китайский электромобиль выглядит более универсальным и подготовленным к коммерческому использованию. Он способен обеспечить большую мощность и комфортную скорость для передвижения по междугородным дорогам, хотя и уступает "Карпатам" в грузоподъемности и количеству мест для сидения. Также авто из КНР предлагает водителю и пассажирам более комфортный салон и более богатую комплектацию: датчики парковки, подушки безопасности, кондиционер, медиасистему, подогрев сидений и т.д.

С другой стороны, украинская технология выглядит более выигрышно именно для специальных задач. К ним относится транспортировка грузов в пределах логистических центров, городские перевозки и курьерская доставка товаров конечным клиентам на небольшое расстояние.

€25–28 тыс Ориентировочная стоимость "Карпат"

Другой козырь, которым "Стрый–Авто" планирует заинтересовать покупателей - невысокая стоимость ТС. На этапе проектирования цена одного авто оценивалась в €28 тыс., но актуальные расчеты показывают цифру, более близкую к €25 тыс. По словам Анны Шевцив, благодаря этому фактору к разработке уже присматриваются компании из Польши, Южной Кореи и Нидерландов.

Ниша электромобиля – почта и коммунальные предприятия

Ключевые даты для проекта – октябрь и ноябрь 2024, отмечает директор автозавода. 26 октября разработку представят на выставке в Берлине, где станет понятен потенциал автомобиля на международных рынках. В ноябре предсерийная модель будет продемонстрирована руководству компании "Новая Почта", первому потенциальному клиенту.

С каждым днем грузовик становится лучше, но до ноября нам нужно выйти на показатель "ура" от "Новой Почты". От этого зависит будущее проекта. Если "Новая Почта" одобрит его – это контракт и предоплата за первые 10 грузовиков". Анна Шевцив директор "Стрый–Авто"

По результатам тестирования "Новой почты" в конструкцию могут быть внесены изменения. К примеру, уже сейчас идут переговоры о возможности увеличения грузового отсека путем укорачивания кабины.

Легкий электрический грузовик лучше всего подходит для бизнеса, которому необходимо дешево перевозить небольшие грузы. По словам собеседницы издания, стоимость 1 км на "электричке" по коммерческому тарифу стоит 0,8–1 грн, тогда как для дизельного авто это около 5 грн/км. Именно цена километра пробега является важным фактором для логистических компаний.

Приборная панель тестовой машины все еще нуждается в доработке. Фото предоставлено компанией

Другая категория потенциальных покупателей – коммунальные предприятия. Компания уже выполняет контракты для госпредприятий и "Укрзализныци", а также имеет опыт участия в госзакупках. Поэтому производство электромобиля позволило бы сотрудничать с коммунальными предприятиями и военными администрациями, которые по закону обязаны покупать технику с высокой степенью локализации. "Карпаты" можно использовать для вывоза мусора, уборки улиц и перевозки товаров на небольшие расстояния.

Сервисным обслуживанием электромобилей компания планирует заняться самостоятельно. Здесь преимущество дает высокая степень локализации ТС, позволяющая заранее производить запасные части и оперативно ремонтировать клиентские авто. Особенно актуален этот вопрос из-за блокирования торговли с Польшей, в результате которого некоторые импортные запчасти для других авто застряли на границе на недели или месяцы, констатирует Анна Шевцив.

Для открытия сервисных центров рассматриваются все регионы Украины, кроме восточных прифронтовых областей.

Запуск мелкосерийного производства электрических грузовиков обойдется в € 12 млн . Для "Стрый–Авто" это очень большая сумма, и компания направляет в проект все свободные активы. Прихода инвесторов не ждут, но надеются запустить производство "Карпат" по предварительным заказам.

Городской автобус А-07563 производства "Стрый–Авто". Фото: Wikimedia Commons

В настоящее время компанию "кормят" контракты по изготовлению автобусов с ДВС. Их собирают на шасси от подержанной техники, отремонтированной до заводского состояния. Также "Стрый–Авто" производит сиденья и комплектующие для наземного транспорта, металлоконструкции, твердотопливные котлы и другие изделия.