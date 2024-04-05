Перша українська електровантажівка від "Стрий–Авто": чи побачимо на дорогах до кінця 2024 року

Український бізнес має стабільний попит на спеціалізовані електричні вантажівки. Більшість моделей імпортуються з Китаю, але власні розробки з'являються і в Україні. Поки що в країні відсутнє їхнє серійне виробництво, але вже в кінці року компанія “Стрий–Авто” зі Львівщини може запустити в серію легку комерційну вантажівку “Карпати” для поштових та логістичних служб. Скільки треба вкласти для запуску вантажівки в серію – розповіла директор компанії Анна Шевців.

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Автобусний завод "Стрий–Авто" працює над електромобілем власної розробки з вантажністю 1,5 тонни. Цей проєкт стане одним з додаткових напрямків роботи компанії, котра вже декілька десятиліть випускає автобуси з ДВС для міських та міжміських перевезень.

Українській компанії з потужностями випуску до 100 одиниць техніки на рік досить складно конкурувати з великими міжнародними корпораціями, але їй допомогли зміни в законодавстві. Річ у тому, що у 2024 році публічні закупівлі можуть здійснюватися, лише якщо показник локалізації необхідного товару або обладнання складає не менше 20%.

Через це вітчизняні виробники техніки і запчастин опинилися в більш виграшному становищі, що дозволяє їм створювати експериментальні моделі для великих українських компаній і держустанов.

Електродвигун - італійський, кабіна і шассі- вітчизняні

В 2024 році "Стрий–Авто" тестує передсерійні зразки легкої електричної вантажівки, яку було вирішено назвати "Карпати", уточнює Анна Шевців. Втім, поки що це робоча назва автомобіля, а кінцеве ім'я ТЗ остаточно ще не затверджено.

Частка вироблених в Україні компонентів вже наближається до 80%, але планується ще збільшити цей показник. Для цього виробник автобусів скооперувався з 80 суміжними компаніями, 20 з яких релоковані з прифронтових територій.

Тестова вантажівка на виставці в Києві влітку 2023 року. У фінальній версії кабіну можуть зменшити для розширення вантажного відсіку. Фото компанії

Рама вантажівки виготовлена зі сталі, кузов – із склопластикових панелей. Скло, шини, диски, ресори, електропроводка і багато інших деталей виробляються в Україні. Є і іноземні запчастини та агрегати, виготовлення яких в Україні технологічно складне або недоцільне економічно. Задній міст і електродвигун – італійські, фари – турецькі, з Китаю завозиться тягова акумуляторна батарея, рульовий механізм і ряд інших деталей. Але і імпортні компоненти "зав'язані" на Україну. Їх ввозить вітчизняний дилер, котрий відповідатиме також за якість та працездатність акумуляторів і контролерів до них.

Навіть за такої кількості імпортних елементів ступінь локалізації ТЗ є значною для українського автопрому. Окрім "Стрий–Авто", в Україні зараз відсутні виробники навіть шасі до автобусів, не кажучи вже про електроприводи або механічні агрегати з десятками складних в обробці деталей. Тому вибір іноземних запчастин є вимушеним, додає співрозмовниця видання.

Разом з інжинірингом "Стрий–Авто" розробляє і власні елементи. Для "Карпат" довелося розробити власну BMS для балансування рівня струмів, заряду/розряду, температури та порогової напруги акумулятора. Готові рішення не дозволяли "витиснути" з батареї оптимальну потужність і дальність ходу, тому довелося попрацювати і з електронікою, пояснює Анна Шевців. Інша гордість компанії – силові перетворювачі власного виробництва для керування електроприводами.

Тестова вантажівка вже сертифікована та допущена для пересування дорогами загального користування. Попереду ще друга сертифікація, яку необхідно буде пройти перед стартом продажів.

Дешевше за конкурента, але поступається в швидкості і комплектації

Для порівняння з "Карпатами" вибрали електричний LCV моделі e–Deliver 3 китайського виробника Maxus. Загалом в цьому класі пропонується небагато моделей, і прямого аналога розробці "Стрий–Авто" на українському ринку не існує.

Електричний фургон e–Deliver 3. Фото з презентації дилера

В таблиці наведені ключові технічні характеристики обох ТЗ:

Характеристики авто "Карпати" Maxus e–Deliver 3 Вантажність, кг 1400 905–1095 Кількість місць для сидіння 3 2 Потужність електродвигуна, к.с 27 122 Максимальна швидкість, км/год 68 90–120 Запас ходу, км до 220 210–253 Ціна, € 25–28 тис. від 35 тис.

За сукупністю характеристик китайський електромобіль виглядає більш універсальним і підготовленим для використання підприємцями. Він здатен забезпечити більшу потужність і комфортну швидкість для пересування по міжміським дорогам, хоча і поступається "Карпатам" в вантажності і кількості місць для сидіння. Також авто з КНР пропонує водію і пасажирам більш комфортний салон і багатшу комплектацію: датчики паркування, подушки безпеки, кондиціонер, медіасистему, підігрів сидінь тощо.

З іншого боку, українська розробка виглядає більш виграшно саме для спеціальних задач. До них відноситься транспортування вантажів в межах логістичних центрів, міські перевезення та кур'єрська доставка товарів кінцевим клієнтам на невелику відстань.

€25–28 тис Орієнтовна вартість "Карпат"

Інший козир, яким "Стрий–Авто" планує зацікавити покупців – невисока вартість ТЗ. На етапі проєктування ціна одного авто оцінювалася в €28 тис., але актуальні розрахунки показують цифру, ближчу до €25 тис. За словами Анни Шевців, через неї до розробки вже придивляються компанії з Польщі, Південної Кореї і Нідерландів.

Ніша електромобіля – пошта і комунальні підприємства

Ключові дати для проєкту – жовтень і листопад 2024 року, зазначає директор автозаводу. 26 жовтня розробку презентують на виставці в Берліні, де стане зрозумілим потенціал автомобіля на міжнародних ринках. В листопаді передсерійну модель продемонструють керівництву компанії "Нова Пошта", першому потенційному клієнту.

З кожним днем вантажівка стає краще, але до листопада нам потрібно вийти на показник "ура" від "Нової Пошти". Від цього залежить майбутнє проєкту. Якщо "Нова Пошта" схвалить його – це контракт і передоплата за перші 10 вантажівок". Анна Шевців директор "Стрий–Авто"

За результатами тестування "Нової Пошти" в конструкцію можуть бути внесені зміни. Наприклад, вже зараз йдуть перемовини про можливість збільшення вантажного відсіку шляхом вкорочення кабіни.

Легка електрична вантажівка найкраще підходить для бізнесу, якому необхідно дешево перевозити вантажі на невелику відстань. За словами співрозмовниці видання, вартість 1 км на "електричці" за комерційним тарифом коштує 0,8–1 грн, тоді як для дизельного авто це близько 5 грн/км. Саме вартість кілометра пробігу є важливим фактором для логістичних компаній.

Панель приладів тестової машини все ще потребує доопрацювання. Фото надане компанією

Інша категорія потенційних покупців – комунальні підприємства. Компанія вже виконує контракти для держпідприємств і "Укрзалізниці", а також має досвід участі в держзакупівлях. Тому виробництво електромобіля дозволило б співпрацювати з комунальними підприємствами і військовими адміністраціями, які за законом зобов'язані купувати техніку з високим ступенем локалізації. "Карпати" можна використовувати для вивозу сміття, прибирання вулиць та перевезення товарів на невелику відстань.

Сервісним обслуговуванням електромобілів компанія планує зайнятися самостійно. Тут помічним є високий ступінь локалізації ТЗ, що дозволяє заздалегідь виготовляти запасні частини і оперативно ремонтувати клієнтські авто. Особливо актуальним це питання стало через блокування торгівлі з Польщею, внаслідок якого деякі імпортні запчастини для інших авто застрягли на кордоні на тижні або місяці, констатує Анна Шевців.

Для відкриття сервісних центрів розглядаються всі регіони України, окрім східних прифронтових областей.

Запуск дрібносерійного виробництва електричних вантажівок обійдеться в €12 млн . Для "Стрий–Авто" це дуже велика сума, і компанія направляє в проект всі вільні активи. Приходу інвесторів не чекають, але сподіваються запустити виробництво "Карпат" за попередніми замовленнями.

Міський автобус А–07563 виробництва "Стрий–Авто". Фото: Wikimedia Commons

Наразі компанію "годують" контракти з виготовлення автобусів з ДВС. Їх збирають на шасі від вживаної техніки, відремонтованої до заводського стану. Також "Стрий–Авто" виробляє сидіння і комплектуючі для наземного транспорту, металоконструкції, твердопаливні котли та інші вироби.