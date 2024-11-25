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Польские фермеры прекратили блокаду границы с Украиной
Польские фермеры вечером 24 ноября завершили блокировку пункта пропуска "Шегини – Медика" на украинско-польском участке границы.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
По информации от польской стороны, блокировка движения грузовым транспортным средствам, осуществляемая польскими фермерами перед пунктом пропуска "Медика", завершилась.
В настоящее время митингующие прекратили протест. Пропуск всех категорий транспортных средств в этом направлении осуществляется в обычном режиме.
Заметим, что министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в воскресенье встретился с протестующими.
Министр напомнил, что год назад он был на польско-украинской границе, общался с протестующими фермерами и в результате достигнутого согласия они перед новогодними праздниками прекратили свой протест. По его словам, сейчас он прибыл на границу, чтобы задекларировать, что правительство и дальше будет защищать безопасность польской агропродукции.
Почему польские фермеры протестовали на границе с Украиной
По словам фермеров, они протестовали по двум причинам: несоблюдение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и подписание Европейским Союзом соглашения о свободной торговле с экономическим союзом государств в Южной Америке. Протестующие говорят, что если их условия не выполнят, они готовы протестовать круглосуточно.
"Блокировка украинского границы польскими фермерами из-за требований, не имеющих никакого отношения к Украине, выглядит как особенно болезненный парадокс. Такие действия не только вредят экономическим интересам обеих стран, но и играют на руку тем, кто стремится посеять раздор между украинцами и поляками", — заявили в посольстве Украины в Польше.
Напомним, митингующие около 10:00 23 ноября начали блокировку движения грузовиков в пункте пропуска "Медика – Шегини" на украинско-польской границе.
Отметим, поляки начали блокировать границу с Украиной в ноябре 2023 года. на горючее, немедленной выплаты всех субсидий, возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, запрета импорта украинской продукции и т.д.