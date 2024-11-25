Польські фермери припинили блокаду кордону з Україною

Польські фермери ввечері 24 листопада завершили блокування пункту пропуску "Шегині – Медика", що на українсько-польській ділянці кордону.

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Про це повідомила Держприкордонслужба України.

За інформацією від польської сторони, блокування руху вантажним транспортним засобам, яке здійснювали польські фермери перед пунктом пропуску "Медика", завершилось.

На даний час мітингувальники припинили протест. Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі.

Зауважимо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський в неділю зустрівся з протестувальниками.

Міністр нагадав, що рік тому він був на польсько-українському кордоні, спілкувався з протестуючими фермерами, і в результаті досягнутої згоди вони перед новорічними святами припинили свій протест. За його словами, зараз він прибув на кордон щоб задекларувати, що уряд й надалі захищатиме безпеку польської агропродукції.

Чому польські фермери протестували на кордоні з Україною

За словами фермерів, вони протестували з двох причин: невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року та підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з економічним союзом держав у Південній Америці. Протестувальники кажуть, що якщо їхні умови не виконають, вони готові протестувати цілодобово.

"Блокування українського кордону польськими фермерами через вимоги, які не мають жодного стосунку до України, виглядає як особливо болісний парадокс. Такі дії не лише шкодять економічним інтересам обох країн, а й грають на руку тим, хто прагне посіяти розбрат між українцями і поляками", - заявили у посольства України в Польщі.

Зауважимо, мітингувальники близько 10:00 23 листопада почали блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні.

Нагадаємо, поляки почали блокувати кордон з Україною у листопаді 2023 року. Польські перевізники, а згодом і місцеві фермери з різною тривалістю перекривали рух у різних пунктах пропуску з вимогами від своєї влади та ЄС кращих умов для себе. Вони просили дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції і т.д.