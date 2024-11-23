Польські фермери знову перекрили один з КПП на кордоні

Мітингувальники близько 10:00 суботи почали блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні. Про це повідомили в Державній прикордонній службі та Державній митній службі України.

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"Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією ДПСУ, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням. Натомість у ДМС зазначають, що термін блокування попередньо оголошено до кінця року.

На в’їзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни. На виїзд з Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмежувати ж рух автобусів і легкових авто в обидва напрямки протестувальники наміру не мали.

Нагадаємо, що акцію було анонсовано заздалегідь. При цьому раніше польські фермери погрожували заблокувати рух вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" до 31 грудня. Акція протесту мала розпочатися ще 8 жовтня, але так і не відбулася.

Нагадаємо, поляки почали блокувати кордон з Україною у листопаді 2023 року. Польські перевізники, а згодом і місцеві фермери з різною тривалістю перекривали рух у різних пунктах пропуску з вимогами від своєї влади та ЄС кращих умов для себе.

Однак, як повідомляли польські ЗМІ, нинішня акція не пов'язана з економічними відносинами Польщі з Україною: тамтешні фермери протестуватимуть проти підписання торговельної угоди між ЄС та економічним союзом держав Південної Америки Mercosur.