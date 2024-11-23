Польские фермеры снова перекрыли один из КПП на границе

Митингующие около 10:00 субботы начали блокировку движения грузовиков в пункте пропуска "Медыка – Шегини" на украинско-польской границе. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и Государственной таможенной службе.

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"В настоящее время накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. На въезд в Украину находится около 150 грузовиков", — говорится в сообщении.

По предварительной информации ГПСУ, акция продлится 48 часов с возможным продлением. В ГТС при этом отмечают, что срок блокировки предварительно объявлен до конца года.

На въезд в Польшу не будут пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонны. На выезд из Польши будут пропускать по одному грузовику в час. Ограничивать же движение автобусов и легковых авто в оба направления протестующие не собирались.

Напомним, что акция была анонсирована накануне. При этом ранее польские фермеры угрожали заблокировать движение грузовых транспорта перед пунктом пропуска "Медыка — Шегини" до 31 декабря. Акция протеста должна была начаться еще 8 октября, но так и не состоялась.

Напомним, что поляки начали блокировать границу с Украиной в ноябре 2023 года. Польские перевозчики, а затем и местные фермеры с разной продолжительностью перекрывали движение в разных пунктах пропуска с требованиями от своих властей и ЕС лучших условий для себя.

Однако, как сообщали польские СМИ, нынешняя акция не связана с экономическими отношениями Польши с Украиной: тамошние фермеры будут протестовать против подписания торгового соглашения между ЕС и экономическим союзом государств Южной Америки Mercosur.