Прямое сообщение Львов – Трускавец – Сходница восстановили

Благодаря открытию движения временным мостом на маршруте Т-14-02 Сходница – Песочная во Львовской области удалось восстановить прямое сообщение Львов – Трускавец – Сходница.

Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Министерства восстановления.

Администрация государственных материальных резервов Чешской Республики передала в качестве гуманитарной помощи временный мост. Его использовали как переправу через реку Солоница – вблизи села Раневичи.

Через переправу было налажено реверсное движение, которое регулируют светофоры с обеих сторон. Проезжать может и легковой, и грузовой транспорт.

Как утверждают в министерстве, благодаря возобновлению работы переправы водителям больше не нужно преодолевать дополнительные 7-8 километров , а улицы города Дрогобыч будут разгружены от транспорта.

В ведомстве уточнили, что мост вблизи села Раневичи раньше был аварийным. В начале 2023 года обрушилась одна из его балок. Поэтому для безопасности движения проезд был перекрыт, транспорт перенаправлен в объезд по улицам города Дрогобыч.

Напомним, ранее на дороге Р-69 Вышгород-Десна-Чернигов в Черниговской области открыли движение транспорта металлическим модульным мостом, переданным французскими партнерами. Это был первый из 3-х переданных Францией мостов, установленный на этой дороге.