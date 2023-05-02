Пряме сполучення Львів – Трускавець – Східниця відновили

Завдяки відкриттю руху тимчасовим мостом на маршруті Т-14-02 Східниця – Пісочна у Львівській області вдалося відновити пряме сполучення Львів – Трускавець – Східниця.

Про це 2 травня повідомила пресслужба Міністерства відновлення.

Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки надала як гуманітарну допомогу тимчасовий міст. Його використали як переправу через річку Солониця – поблизу села Раневичі.

Через переправу налагодили реверсний рух, який регулюють світлофори з обох боків. Проїжджати може і легковий, і вантажний транспорт.

Як стверджують в міністерстві, завдяки відновлення роботи переправи водіям більше не треба долати додаткові 7-8 кілометрів, а вулиці міста Дрогобич буде розвантажено від транспорту.

У відомстві уточнили, що міст поблизу села Раневичі раніше був аварійним. На початку 2023 року обвалилася одна з його балок. Тому тоді задля безпеки руху проїзд було перекрито, транспорт перенаправлений в об’їзд вулицями міста Дрогобич.

Нагадаємо, раніше на дорозі Р-69 Вишгород — Десна — Чернігів у Чернігівській області відкрили рух транспорту металевим модульним мостом, переданим французькими партнерами. Це був перший з 3-х переданих Францією мостів, який був встановлений на цій дорозі.