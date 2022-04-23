Ryanair возобновит авиарейсы из Украины

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, которая является крупнейшим в Европе лоукостером, возобновляет рейсы из киевского аэропорта "Борисполь".

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Как сообщает пресс-служба авиакомпании, ближайшие рейсы запланированы на 30 – 31 октября.

По информации лоукостера, к запуску запланировано четыре направления: в Вену, Милан, Рим и Барселону.

Рейсы распланированы до конца года и будут производиться на ежедневной основе.

Кроме этого, есть возможность забронировать билеты на первые три месяца 2023 года.

При этом, аэропорты во Львове и Одессе не предусматривают возобновления полетов компании.

Ранее руководство Ryanair заявляло, что обязано доставлять пассажиров в Украину и из нее до тех пор, пока не произойдет полномасштабное вторжение России.

В феврале 2022 года лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. После введения в Украине карантинных ограничений он неоднократно менял расписание полетов, что было связано со снижением спроса на билеты в период пандемии коронавируса.

Однако компания впервые остановила продажи на все рейсы сразу из двух аэропортов страны