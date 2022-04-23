Ryanair відновить авіарейси з України

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair, яка є найбільшим у Європі лоукостером, відновлює рейси з київського аеропорту Бориспіль.

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Як повідомляє прес-служба авіакомпанії, найближчі рейси заплановані на 30-31 жовтня.

За інформацією лоукостера, до запуску заплановано чотири напрямки: у Відень, Мілан, Рим та Барселону.

Рейси розплановані до кінця року і будуть проводитись на щоденній основі.

Крім того, є можливість забронювати квитки на перші три місяці 2023 року.

При цьому аеропорти у Львові та Одесі не передбачають відновлення польотів компанії.

Раніше керівництво Ryanair заявляло, що зобов'язане доставляти пасажирів в Україну та з неї доти, доки не відбудеться повномасштабне вторгнення Росії.

У лютому 2022 року лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона. Після запровадження в Україні карантинних обмежень він неодноразово змінював розклад польотів, що було пов'язано зі зниженням попиту на квитки під час пандемії коронавірусу.

Проте компанія вперше зупинила продажі на всі рейси одразу з двох аеропортів країни.