"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за ночного обстрела железной дороги

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за обстрела железнодорожной инфраструктуры на Харьковщине. Железнодорожники активно работают над восстановлением пораженных участков, и на некоторых из них уже возобновлено движение.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В результате обстрелов оба поезда из Краматорска прибудут в Киев в районе полуночи. Для удобства пассажиров в комендантский час будет обеспечен развоз по городу автобусами.

"В результате вызванных обстрелами задержек, оба поезда из Краматорска прибудут в Киев в районе полуночи. Развозку по городу в комендантский час обеспечим автобусами", — объяснили в "Укрзализныце".

Также сообщается, что из-за опоздания поезда №63/111 Изюм, Харьков – Львов будет задержан поезд №816 Львов – Рахов для пересадки группы пассажиров.

Все изменения в графике поездов обновляются в онлайн-режиме на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua.

В Харьковской области повреждена инфраструктура "Укрзализныци"

Сегодня ночью враг атаковал железную дорогу Харьковщины. 4 работников получили ранения, повреждены здания и подвижной состав, сообщил перевозчик.

Кроме того, из-за последствий ударов, была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова и поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Также задержано движение Интерсити в Краматорск.