"Укрзализныця" запускает пригородный поезд между Харьковом и Славянском

"Укрзализныця" со 2 февраля назначает курсирование пригородного поезда между Харьковом и севером Донецкой области. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, будет запущен поезд №6812 Краматорск - Харьков с отправлением в 7:25 и прибытием в Харьков в 13:00. В Славянске поезд будет останавливаться в 7:48.

Обратный же рейс №6813 будет следовать из Харькова только до Славянска. Отправляться он будет уже в 13:40 с прибытием в Славянск в 18:41.

Таким образом, "ночевать" поезд, очевидно, будет в Славянске, а не в расположенном сейчас ближе к линии фронта Краматорске, который регулярно обстреливается российской армией.

Отметим, что 8 апреля именно вокзал Краматорска, где находилось большое количество пассажиров, ожидавших поезда, стал местом попадания ракеты, в результате чего погиб 61 человек.

Напомним также, что с ноября УЗ запустила ночной поезд из Краматорска в Одессу через Лозовую, Павлоград, Днепр, Александрию, Кропивницкий, Первомайск и Подольск.