"Укрзалізниця" запускає приміський поїзд між Харковом та Слов'янськом

"Укрзалізниця" з 2 лютого призначає курсування приміського поїзду між Харковом та північчю Донецької області. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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Зокрема, буде запущено поїзд №6812 Краматорськ — Харків з відправленням о 7:25 та прибуттям до Харкова о 13:00. У Слов'янську поїзд зупинятиметься о 7:48.

Зворотній же рейс №6813 буде слідувати з Харкова тільки до Слов'янська. Відправлятися він буде вже о 13:40 із прибуттям до Слов'янська о 18:41.

Таким чином, "ночувати" потяг, очевидно, буде в Слов'янську, а не у розташованому зараз ближче до лінії фронта Краматорську, який регулярно обстрілюється російською армією.

Зазначимо, що 8 квітня саме вокзал Краматорська, де перебувала велика кількість пасажирів, що очікувала на поїзд, став місцем влучання ракети, внаслідок чого загинула 61 особа.

Нагадаємо також, що з листопада УЗ запустила нічний поїзд з Краматорська до Одеси через Лозову, Павлоград, Дніпро, Олександрію, Кропивницький, Первомайськ та Подільськ.