Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" обесточила Центральный ж/д вокзал в Киеве из-за близости обстрелов.

В пресс-службе УЗ сообщили, что возобновили работу после того, как обесточила Центральный ж/д вокзал в Киеве из-за близости обстрелов.

"Отправляем поезда. Просим сохранять спокойствие", - сообщили в пресс-службе УЗ.

Ранее в УЗ сообщалось, что было отключено энергоснабжение из-за обстрелов.

"В настоящее время на вокзале отключено энергоснабжение из-за обстрелов вблизи вокзала. Пассажиры и персонал эвакуированы в бункер", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Напомним, что в "Укрзализныце" сообщили, что днем 26 февраля украинские войска взорвали все железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД. Об этом УП сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".