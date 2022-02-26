Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Транспорт
Дата публикации

Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу

УЗ обесточила Центральный вокзал в Киеве из-за обстрелов поблизости
УЗ обесточила Центральный вокзал в Киеве из-за обстрелов поблизости

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" обесточила Центральный ж/д вокзал в Киеве из-за близости обстрелов.

В пресс-службе УЗ сообщили, что возобновили работу после того, как обесточила Центральный ж/д вокзал в Киеве из-за близости обстрелов.

"Отправляем поезда. Просим сохранять спокойствие", - сообщили в пресс-службе УЗ.

Ранее в УЗ сообщалось, что было отключено энергоснабжение из-за обстрелов. 

"В настоящее время на вокзале отключено энергоснабжение из-за обстрелов вблизи вокзала. Пассажиры и персонал эвакуированы в бункер", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Напомним, что в "Укрзализныце" сообщили, что днем 26 февраля украинские войска взорвали все железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД. Об этом УП сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Автор:
Светлана Манько