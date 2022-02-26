Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" знеструмила Центральний залізничний вокзал у Києві через близькість обстрілів.

У прес-службі УЗ повідомили, що відновили роботу після того, як знеструмила Центральний залізничний вокзал у Києві через близькість обстрілів.

"Відправляємо поїзди. Просимо зберігати спокій", - повідомили у прес-службі УЗ.

Раніше в УЗ повідомлялося, що було відключено енергопостачання через обстріл.

"Наразі на вокзалі відключено енергопостачання через обстріл поблизу вокзалу. Пасажири та персонал евакуйовано в бункер", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі компанії.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" повідомили, що вдень 26 лютого українські війська підірвали всі залізничні вузли, які пов'язують українську залізницю з РЗ. Про це УП повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".