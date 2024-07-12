Вдоль границы с ЕС начали обустраивать пограничные дороги (ФОТО, ВИДЕО)

Пограничники начали своими силами обустройство приграничных дорог с улучшенным покрытием вдоль границы со странами ЕС.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что обустройство приграничных дорог стало возможным благодаря внесенным изменениям в законодательство, предусматривающим выделение земельных участков вдоль границы военным частям Госпогранслужбы.

Для обустройства западных участков государственной границы Госпогранслужба бесплатно получит 70 тысяч тонн доменного шлака от ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», конструкторское бюро которого разработало проект такой дороги. Отметим, что шлаковый щебень является экологически безопасным материалом, а доставить его в приграничье поможет Укрзализныця.

Сегодня обустройство дорог уже началось – протяженностью почти 35 км в Черновицкой области и 17 км в Закарпатье.

В дальнейшем планируется построить еще около 700 километров приграничных дорог с учетом корректировок, которые могут возникнуть на I этапе строительства.

Как отмечают в Госпогранслужбе, пограничная дорога – это один из важных элементов пограничной инфраструктуры, позволяющий обеспечивать более качественный контроль и оперативно реагировать на изменения в обстановке.

Также наличие дорог с улучшенным покрытием позволит органам охраны границы, не только быстро реагировать и экономить на расходах горючего и эксплуатации техники.

Украина открывает новые пункты пропуска на границе со странами ЕС и модернизирует существующую инфраструктуру

Правительство Украины утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта. Кроме этого, согласно соглашению, расширяется движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань", в том числе пассажирских и грузовых перевозок, а также пустых грузовиков.

Также правительство выделило дополнительно 222 миллиона гривен на строительство пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска, в частности для закупки мобильных сканеров.

Кроме того, завершена модернизация еще одного пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород - Вышнее Немецкое". Модернизация пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки.

В рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.

Также напомним, что на Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигета Мармация откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.