Вздовж кордону з ЄС почали облаштовувати прикордонні дороги (ФОТО, ВІДЕО)

Прикордонники почали власними силами облаштування прикордонних доріг з покращеним покриттям вздовж кордону з країнами ЄС.

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Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що облаштування прикордонних доріг стало можливим завдяки внесеним змінам в законодавство, які передбачають виділення земельних ділянок вздовж кордону військовим частинам Держприкордонслужби.

Для облаштування західних ділянок державного кордону Держприкордонслужба безкоштовно отримає 70 тисяч тонн доменного шлаку від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», конструкторське бюро якого розробило проєкт такої дороги. Зазначимо, що шлаковий щебінь є екологічно безпечним матеріалом, а доставити його в прикордоння допоможе Укрзалізниця.

Сьогодні облаштування доріг уже розпочалося - протяжністю майже 35 км у Чернівецькій області та 17 км на Закарпатті.

Надалі планується збудувати ще майже 700 кілометрів прикордонних доріг з врахуванням корегувань, які можуть виникнути на І етапі будівництва.

Як зауважують у Держприкордонслужбі, прикордонна дорога – це один з важливих елементів прикордонної інфраструктури, який дозволяє забезпечувати більш якісний контроль та оперативно реагувати на зміни в обстановці.

Також наявність доріг з покращеним покриттям дозволить органам охорони кордону, не тільки швидко реагувати ще й економити на витратах пального та експлуатації техніки.

Україна відкриває нові пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС і модернізує існуючу інфраструктуру

Уряд України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Окрім цього, згідно з угодою, розширюється рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських та вантажних перевезень, а також порожніх вантажівок.

Також уряд виділив додатково 222 мільйони гривень на розбудову прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску, зокрема для закупівлі мобільних сканерів.

Крім того, завершено модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород - Вишнє Нємецьке". Модернізація пункту пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність з 630 до 900 автомобілів на добу.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Також нагадаємо, що у Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.