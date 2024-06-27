Новая рама для мощного бомбера: STING Mad Max на базе Gladiator выдержал свободное падение с высоты сотни метров

Ударный дрон STING Mad Max – проверенная на фронте надежная модель коптера, созданная в Украине и для защиты Украины. Разработчики бомбера – отечественная команда, которую собрал предприниматель и волонтер Юрий Голик вместе с партнерами. Недавно Mad Max получил мощный апгрейд – раму Gladiator. Название вполне оправдано, ведь обновление «скелета» добавляет крепости бомберу на современном поле боя.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Действительно ли новая конструкция столь устойчива, проверили на полевом испытании. Для этого в качестве эксперимента Mad Max дважды «уронили» с высоты 100 метров. В результате такого свободного падения бомбер не просто уцелел, но и взлетел снова. Для этого нужно было заменить аккумуляторы, которым гравитация немного навредила. А еще – протереть коптер от пыли.

« Gladiator он и есть Gladiator ! Наша команда постоянно усовершенствует технологии, которые используются для защиты нашей страны. Разрабатывая STING Mad Max, мы стремимся обеспечить наших военных лучшими средствами для выполнения их задач», – рассказал Юрий Голик .

STING Mad Max – бомбер, проверенный в условиях реальной войны. Он эффективно работает на фронте, успешно обходя ловушки вражеских средств РЭБ. Грузоподъемность бомбера – до 3 кг. С такой взрывной посылкой он может лететь до 10 км, держа в напряжении врагов по всему радиусу действия.

Беспилотники в современной войне – важная составляющая, изменяющая баланс сил на поле боя. Как отмечают военные специалисты, количество, качество и разный функционал имеющихся в войсках дронов повышают точность разведданных, а также позволяют дистанционно и безопасно для пилотов уничтожать вражескую технику и живую силу.

Создание и постоянное усовершенствование STING Mad Max, как и других разработок команды Юрий Голыка, подтверждают скорость поиска технологических решений для борьбы с оккупантами. Отечественное дронопроизводство постоянно масштабируется и совершенствуется, поставляя все новые модификации дронов Вооруженным Силам для защиты Украины.