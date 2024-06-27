Нова рама для потужного бомбера: STING Mad Max на базі Gladiator витримав вільне падіння з висоти сотні метрів

Ударний дрон STING Mad Max – перевірена на фронті, надійна модель коптера, яку створили в Україні і для захисту України. Розробники бомбера – вітчизняна команда, яку зібрав підприємець та волонтер Юрій Голик разом із партнерами. Нещодавно Mad Max отримав потужний апгрейд – раму Gladiator. Назва цілком виправдана, адже оновлення «скелету» додає міцності бомберу на сучасному полі бою.

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Чи дійсно нова конструкція настільки стійка, перевірили на польовому випробуванні. Для цього в якості експерименту Mad Max двічі «впустили» з висоти 100 метрів. В результаті такого вільного падіння бомбер не просто вцілів, а й злетів знову. Для цього треба було лиш замінити акумулятори, яким гравітація трохи нашкодила. А ще – протерти коптер від пилу.

« Gladiator він і є Gladiator ! Наша команда постійно вдосконалює технології, які використовуються для захисту нашої країни. Розробляючи STING Mad Max, ми прагнемо забезпечити наших військових найкращими засобами для виконання їхніх завдань», – розповів Юрій Голик.

STING Mad Max – бомбер, перевірений в умовах реальної війни. Він ефективно працює на фронті, успішно оминаючи пастки ворожих засобів РЕБ. Вантажопідйомність бомбера – до 3 кг. З такою вибуховою «посилкою» він може летіти до 10 км, тримаючи в напрузі ворогів по всьому радіусу дії.

Безпілотники в сучасній війні – важлива складова, яка змінює баланс сил на полі бою. Як зазначають військові спеціалісти, кількість, якість та різний функціонал наявних у війська дронів підвищують точність розвідданих, а також дозволяють дистанційно і безпечно для пілотів нищити ворожу техніку та живу силу.

Створення і постійне вдосконалення STING Mad Max, як і інших розробок команди Юрій Голика, підтверджують швидкість пошуку технологічних рішень для боротьби з окупантами. Вітчизняне дроновиробництво постійно масштабується і вдосконалюється, постачаючи все нові модифікації дронів Збройним Силам для захисту України.