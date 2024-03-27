Россияне атаковали Харьков: ранены 19 человек, есть погибший (ФОТО)

27 марта около 16:00 часов оккупанты нанесли два удара по жилому микрорайону Шевченковского района Харькова. Повреждены многоквартирные дома, есть погибший и раненые. По состоянию на 18:26 известно о 19 пострадавших, среди которых 4 ребенка. Самому младшему пострадавшему всего три месяца.

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Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ужасный террор среди бела дня против гражданского населения. Против детей, женщин. Обычных мирных людей. Похоже, россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе, больнице", - написал председатель ОВА Олег Синегубов.

Ранее он писал, что в результате ракетного удара погиб один гражданский мужчина, а количество раненых возросло до 16, из них - 4 ребенка.

Как уточнил Синегубов, сегодня враг впервые по Харькову нанес удар именно управляемым боеприпасом большого калибра. Вероятно, речь идет о боеприпасе УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва средний между авиабомбой и ракетой. Такой боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Применяют его как и с самолета, так и из РСЗО "Смерч". Окончательную информацию власти обещают предоставить после экспертизы.

Сообщается о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения (известно, что это институт неотложной хирургии), админздания и "места общего пользования". От еще одного прилета частично повреждено здание учебного заведения. В общей сложности повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек.

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Наши предки в этот день следили за облаками.

Добавим, что в Харькове в результате ракетной атаки РФ разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, для населения готовят графики отключений электроэнергии.

Вместе с тем, в "Укрэнерго" заявляли, что решение о окончание отопительного сезона в регионах, пострадавших от российских ракет, будет приниматься отдельно и в зависимости от температуры окружающей среды.