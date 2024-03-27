Росіяни атакували Харків: поранено 16 людей

27 березня після 16:00 години окупанти завдали два удари по житловому мікрорайону Шевченківського району Харкова. Пошкоджені багатоквартирні будинки, є загиблі та поранені.

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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару загинув один цивільний чоловік, а кількість поранених зросла до 16, з них - 4 дитини.

Як уточнив Синєгубов, сьогодні ворог вперше по Харкову завдав удару саме керованим боєприпасом великого калібру.

Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії.

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто у цей день було повністю без світла.

Додамо, що у Харкові внаслідок ракетної атаки РФ зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ, для населення готують графіки відключень електроенергії.

Разом з тим, в "Укренерго" заявляли, що рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, буде прийматись окремо та в залежності від температури навколишнього середовища.