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- Війна в Україні
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Росіяни атакували Харків: поранено 16 людей
27 березня після 16:00 години окупанти завдали два удари по житловому мікрорайону Шевченківського району Харкова. Пошкоджені багатоквартирні будинки, є загиблі та поранені.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ракетного удару загинув один цивільний чоловік, а кількість поранених зросла до 16, з них - 4 дитини.
Як уточнив Синєгубов, сьогодні ворог вперше по Харкову завдав удару саме керованим боєприпасом великого калібру.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії.
Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто у цей день було повністю без світла.
Додамо, що у Харкові внаслідок ракетної атаки РФ зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ, для населення готують графіки відключень електроенергії.
Разом з тим, в "Укренерго" заявляли, що рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, буде прийматись окремо та в залежності від температури навколишнього середовища.