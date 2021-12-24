Нужно облизать экран: в Японии изобрели телевизор, который передает вкус еды

Японский профессор Мэйдзи Хомей Мияшита изобрел прототип экрана телевизора, который может имитировать пищевые вкусы. Чтобы "попробовать" изображенную еду, нужно облизать экран. Ученые называют изобретение "шагом к созданию мультисенсорного восприятия просмотра".

Об этом сообщает издание Reuters, видео опубликовало издание The Star.

Устройство под названием Taste the TV (TTTV) использует карусель из 10 канистр со вкусовыми добавками. Для создания конкретного вкуса еды устройство комбинирует разные добавки и распыляет смесь на экран.

"Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность испытать что-то вроде еды в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома", — прокомментировал Мияшита свое изобретение.

Он работает с командой из примерно 30 студентов, которые создали множество устройств для ароматизации, в том числе вилку, которая делает вкус еды более насыщенным. Мияшита сказал, что сам создал прототип TTTV. По его словам, при массовом производстве себестоимость такого телевизора составит около 100000 иен (875 долларов США).

У профессора много планов на свое изобретение. Он надеется, что в будущем TTTV будут использовать для дистанционного обучения сомелье и поваров.

Мияшита планирует создать платформу, на которой пользователи смогут "скачивать вкусы" со всего мира так же легко, как сейчас это делают с музыкой.

Японские ученые уже не первый раз удивляют мир своими изобретениями. В апреле этого года исследователи из Японии заявили, что они разработали ультратонкую и легкую "электронную кожу" — датчик, который прикрепляется к груди с помощью водяного спрея и мониторит состояние здоровья человека.