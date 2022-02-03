Ученые смогли восстановить утраченную конечность у лягушки

Американские ученые научились регенерировать конечности животным, но пока только лягушке. Однако в будущем полученные знания в ходе исследований будут усовершенствовать.

Статью о своей научной работе ученые из Гарвардского университета разместили в профильном журнале Science Advances.

После потери конечности к месту раны приложили специальный раствор с пятью компонентами. Ученые много времени уделили формированию составу раствора, в итоге в него вошли:

препарат, который может способствовать восстановлению нервов (BDNF);

гормон роста;

вещество, которое препятствует чрезмерному разрастанию фиброзной ткани;

вещество с противовоспалительными свойствами;

ретиноевая кислота.

Химические вещества контактировали с местом ампутации конечности 24 часа. После этого лягушку содержали без дальнейшего вмешательства до 18 месяцев с периодической оценкой регенерации задней конечности.

У всех животных, которые приняли участие в исследовании, конечность заново начала расти. Полностью восстановилась конечность у 78% лягушек.

Процесс восстановления конечности лягушки. Фото: Science

Отменим, что для эксперимента выбрали именно лягушку Xenopus laevi. Дело в том, что она, в отличие от своих сородичей, не умеет отращивать утраченные конечности.

Ранее ученые выяснили, что люди могут стать ядовитыми, как змеи. Дело в том, что белки калликреина слюны у млекопитающих, включая человека, имеют общее генетическое происхождение с токсичными белками у змей и, соответственно, имеют эволюционный потенциал стать ядовитыми.