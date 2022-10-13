Адвокатка з Волині взялася захищати Михайла Маймана у справі про побиття жінки

Судове засідання призначене на 25 жовтня 2022 року в Голосієвському суді Києва

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Ветеран, якого підозрюють у шахрайстві та торгівлі зброєю Михайло Майман, фігурує у кримінальній справі про побиття. Судове засідання призначене на 25 жовтня 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Адвокатом обвинуваченого Маймана виступає адвокат Олена Черьомуха, яка окрім іншого, схоже, намагається відбілити репутацію свого скандально відомого підзахисного в ЗМІ.

Повідомляється, що кримінальне провадження № 12021100010001073 розглядатиме справу між обвинуваченим: Майманом Михайлом та Лазаренко Світланою, яка є потерпілою у справі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що “Майман Михайло штовхнув Лазаренко Світлану, внаслідок чого остання отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому променевої кістки”.

Справу розглядатиме районний суд міста Києва.

Про нову адвокатку Маймана відомо мало. Вона не значиться в реєстрі боржників, а за даними Opendatabot володіє ГО "П'ЯТА ВЛАДА", ТЗОВ ЮКК "ЧЕЛІЗА".

Однак, за повідомленнями волинських ЗМІ особа з таким же імʼям фігурувала у справі навколо рейдерського захвату місцевого підприємства “Волинь-Лада”, де вона працювала юристкою.

Повідомлялося, що працівники приватної фірми двічі намагалися взяти під охорону приміщення, розташованих на території ЗАТ «Волинь-Лада». Опоненти, що представляють інтерес підприємця показували оригінали договору власником цих приміщень. Однак представники «Волинь-Лади» і орендарі приміщень на цій території не дозволяли їм це зробити, а дійсні документи, на підставі яких, ЗАТ “Волинь – Лада”змушена покинути орендоване приміщення назвали фальсифікацією.

Судячи з цього можна припустити, що жоден з притомних адвокатів, хоча б побіжно ознайомившись з минулим Маймана, не захотів мати з ним справу і тому обвинуваченому в побитті жінки “ветерану та волонтеру” довелося шукати собі захисника в провінціях.

Схоже, що Олена Черьомуха як адвокат теж розуміє, з ким вона має справу, але скандальна репутація підзахисного не стала їй на заваді.

Крім того, за наявною інформацією, Черьомуха допомагає Майману зачистити інфополе в українських ЗМІ, які досить часто згадують Маймана у своїх публікаціях та висвітлюють його діяння. Черьомуха активно шукає звʼязки в ЗМІ і пропонує гроші за те, щоб публікації в яких згадується Михайло Майман були зняті з відкритого доступу.

Очевидно, що якби ці матеріали оббріхували її підзахисного, то Черьомусі було б достатньо лише скерувати листа-претензію до редакції, надати докази невинуватості Маймана і вимагати зняття публікацій. Однак чомусь цього не відбувається. Чому так - питання відкрите.

Михайл Майман - ветеран АТО та волонтер, як він сам себе називає. У 2022 році за словами самого Маймана, брав участь у битві за Київ, зокрема очолюваний ним батальйон Архангела Михаїла нібито звільняв населені пункти поблизу Макарова на Київщині”. Станом на сьогодні відомо, що батальйон не входить до складу ТРО і його бійці не мають права.

Саме під час боїв за Київ, Михайла Маймана почали звинувачувати в тому, що замість того щоб звільняти Київську область, займався ошукуванням довірливих співгромадян. Зокрема блогери та ЗМІ запідозрили Маймана в зйомці постановочних відео. Про це писали і блогери і колишні побратими Маймана по батальйону.

Повідомлялися, що всі відео були записані в номерах київського готелю “Хрещатик”, але видавалося як зйомки з передової із закликами фінансово допомогти бійцям. На відео, яке потрапило в мережу інтернет чудно голос, схожий на Маймана, який коментує зйомку і дає вказівки “акторам”.Згідно свідчень колишніх підлеглих Маймана з батальйону “Архангели Михаіла”, Майман нібито примудрився зібрати щонайменше 1.3 мільйона доларів, однак усі присвоїв собі і не витратив на потреби ЗСУ ні копійки.

"Він усім телефонував, збирав гроші на фронт. Мовляв, пацанам потрібно. А сам у той момент сидів у ресторані. Я знаю, що в нього потім новенька машина зʼявилася” - так про Маймана згадував один із бійців його батальйону

Невдовзі після публікації цього відео Марʼяна Безугла, народна депутатка від “Слуги Народу” публічно звинуватила Маймана в аферизмі, і повідомила про те що Майнман незаконно нагородив нардепа Миколу Тищенка зброєю.

Нагадаємо також, що Маймана вже затримувала в червні цього року СБУ, а у вересні - Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. За інформацією видання “Телеграф” поточне звинувачення — за статтею 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Далі слідство розглядає можливість перекваліфікації на інші статті.