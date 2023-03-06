"Доки стоять вони, стоятиме Україна": У центрі Києва з’явиться мурал, присвячений незламності українських воїнів

За останні 12 місяців українці довели, що навіть в умовах неймовірних випробувань здатні жити повним життям — працювати, навчатись, творити. Стійкість українців вразила світ, а її уособленням стали наші захисники, завдяки яким "Київ за три дні" перетворився на понад рік спротиву та перемог над окупантом.

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Paint Hunters за підтримки FAVBET вирішили подякувати всім захисникам України, створивши на їхню честь мурал у столиці. За задумом творців, картина під назвою "Заради свободи" має стати переконливим символом незламного духу українських воїнів та передвісником неодмінної перемоги над агресором.

"За рік повномасштабного вторгнення та на дев’ятий рік російської агресії, ми зрозуміли, що війна наразі точиться не просто за території, а за спосіб мислення, світосприйняття. Коли ракетними ударами, шахедами, мародерством та насиллям агресор намагається залякати нас, втягнути у сіру картину світу безвиході та безпорадності.

Саме тому FAVBET впевнено каже, що гра продовжується. Саме тому ми продовжуємо підтримувати спортивні та культурні проєкти, засвідчуючи, що нас не зламати. А цей мурал — яскравий доказ того, що Київ рухається та живе попри все.

А ще це наше дякую усім, хто боронить нашу Батьківщину", — розповів креативний тімлід FAVBET Анатолій Симачинський.

За те, щоб якнайкраще втілити задум на будівлі однієї з центральних київських вулиць, відповідатиме команда талановитих художників Paint Hunters. Саме вони були авторами оформлення "Потягу до перемоги" Укрзалізниці, а також відзначились кількома великими художніми проєктами в українських містах.

"24 лютого минулого року, мені здається, кожен відчув страх війни. Але ніхто не злякався ворога! Ми не знаємо, скільки днів війни попереду, та перемога з кожним днем все ближче. Хтось живе одним днем, а українці продовжують боротися заради майбутнього України. Заради свободи" — Дмитро Касянюк, Paint Hunters.

Робота над муралом розпочнеться вже у найближчі дні, а презентацію картини автори планують зробити до середини квітня.