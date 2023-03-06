"Пока они стоят, будет стоять Украина": В центре Киева появится мурал, посвященный непоколебимости украинских воинов

За последние 12 месяцев украинцы доказали, что даже в условиях невероятных испытаний они способны жить полноценной жизнью — работать, учиться, творить. Стойкость украинцев поразила мир, а ее воплощением стали наши защитники, благодаря которым "Киев за три дня" превратился в более чем год сопротивления и побед над оккупантом.

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Paint Hunters при поддержке FAVBET решили поблагодарить всех защитников Украины, создав мурал в их честь в столице. По замыслу создателей, картина под названием "Ради свободы" должна стать убедительным символом непоколебимого духа украинских воинов и предвестником неизбежной победы над агрессором.

"За год полномасштабного вторжения и на девятый год российской агрессии мы поняли, что война в настоящее время идет не просто за территории, а за способ мышления, восприятия мира. Когда ракетными ударами, шахидами, мародерством и насилием агрессор пытается запугать нас, втянуть в серую картину мира безысходности и беспомощности.

Именно поэтому FAVBET уверенно говорит, что игра продолжается. Именно поэтому мы продолжаем поддерживать спортивные и культурные проекты, доказывая, что нас не сломить. А этот мурал — яркое доказательство того, что Киев движется и живет наперекор всему.

А еще это наше спасибо всем, кто защищает нашу Родину", — рассказал креативный тимлид FAVBET Анатолий Симачинский.

За воплощение замысла на здании одной из центральных киевских улиц будет отвечать команда талантливых художников Paint Hunters. Именно они были авторами оформления "Поезда к победе" УЗ, а также отличились несколькими крупными художественными проектами в украинских городах.

"24 февраля прошлого года, мне кажется, каждый ощутил страх войны. Но никто не испугался врага! Мы не знаем, сколько дней войны впереди, но победа с каждым днем все ближе. Кто-то живет одним днем, а украинцы продолжают бороться ради будущего Украины. Ради свободы" — Дмитрий Касенюк, Paint Hunters.

Работа над муралом начнется уже в ближайшие дни, а презентацию картины авторы планируют провести до середины апреля.