Киевлян предупредили о гололедице 9 декабря

9 декабря в Киеве ожидается гололед (нарастание льда на проводах и деревьях) и гололедица (замерзание дождевой воды и мокрого снега на земле), причем в условиях тумана.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 метров продолжительностью от трех часов.

В свою очередь коммунальная корпорация "Киевавтодор" утром 8 декабря сообщила, что гидрослужбы столицы и техника для противогололедной обработки работают в усиленном режиме.

"В столице продолжаются дожди. В течение суток возможно усиление осадков. При этом метеорологи прогнозируют переход температуры в минусовые значения к вечеру. При таких метеоусловиях привлечены сразу несколько служб "Киевавтодора", — отмечается в сообщении.

В частности, местах возможных подтоплений дежурит техника и бригады гидрослужб. Кроме того, в тоннеле по улице Елены Телиги на Дорогожичах выполняются профилактические работы по проверке работы насосов и дополнительной очистке ливнестоков.

Отмечается, что для очистки ливнестоков, а также ликвидации последствий подтоплений "Киевавтодор" имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств.

В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах коммунальщики призывают обращаться в круглосуточную диспетчерскую по телефону: 284-74-19.

"Работает и техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами. Усилено внимание к состоянию покрытия на путепроводах, подъемах и спусках, брусчатке, тротуарах. В настоящее время задействована 131 единица спецтехники", — сообщают в корпорации.

По данным "Киевавтодора", он располагает 458 единицами основной и 128 единицами дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и интервал. Тем, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, советуют сделать это как можно быстрее, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Департамент муниципальной безопасности Киевгорадминистрации призывает киевлян соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям.

При приближении к пешеходным переходам и детским учреждениям водителей просят снижать скорость до минимума, а также призывают пользоваться габаритными огнями или противотуманными фонарями.

Пешеходам столичные власти советуют ходить не спеша, слегка расслабив ноги, немного согнув их в коленях и ступая на всю подошву.

Руки при это не следует держать в карманах, поскольку это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Лучше даже размахивать руками в такт ходьбы, чтобы в случае чего удержать равновесие.

При нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу гражданам советуют попробовать быстро присесть — это наиболее реальный шанс удержаться на ногах.

Власти также призывают жителей быть внимательными и на тротуаре, поскольку потерявший управление автомобиль может занести туда, и учитывать, что тормозной путь авто на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

В КГГА подчеркивают, что пешеходам во время гололедицы также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.