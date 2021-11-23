Основатель Telegram стал гражданином Франции

Российский миллиардера и основателя Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции. Власти страны опубликовали указ, в котором место рождения и возраст нового гражданина совпадают с данными Дурова.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на указ премьер-министра страны Жана Кастекса от 23 августа, который размещен в Официальном журнале Французской Республики.

В документе сказано, что гражданство получил Павел Дуров. Совпадают его дата и место рождения — 10 октября 1984 года, город Ленинград (СССР).

Партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов считает, что невозможно понять, на основании чего Франция дала Дурову гражданство, исходя из опубликованного документа.

"На самом деле вполне логично, учитывая, что публикация этих оснований может посягать на личные свободы и конфиденциальные сведения. Единственное, о чем свидетельствует данный документ, — это то, что Павел Дуров, скорее всего, знает французский язык. Это одно из обязательных условий натурализации, не имеющее исключений", — заключил Горбунов.

Дуров уехал из России в 2014 году, заявив, что не планирует возвращаться обратно. После в сети начала появляться информация о попытках миллиардера получить гражданство той или иной страны.

Сначала Дуров опровергал такие новости, но в 2017 году заявил, что является гражданином России и одновременно государства Сент-Китс и Невис, расположенного на Карибских островах. Выяснилось, что он получил зарубежный паспорт в 2013 году.

Тем временем Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев, чтобы выяснить, какие сейчас самые популярные мобильные мессенджеры. Оказалось, что самым распространенным мессенджером в Украине остается Viber. Им пользуется 73,6% респондентов.

Второе место в рейтинге популярности занимает мессенджер Facebook, который используют 42,7% опрошенных.

А вот Telegram Дурова для коммуникации используют 31,6% опрошенных украинцев. За ним на четвертом и пятом месте идут Instagram (26,4%) и WhatsApp (25,3%) соответственно.

При этом 18,7% опрошенных украинцев вовсе не обмениваются сообщениями с мобильного телефона ни в одном из мессенджеров.