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Основатель Telegram стал гражданином Франции
Российский миллиардера и основателя Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции. Власти страны опубликовали указ, в котором место рождения и возраст нового гражданина совпадают с данными Дурова.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на указ премьер-министра страны Жана Кастекса от 23 августа, который размещен в Официальном журнале Французской Республики.
В документе сказано, что гражданство получил Павел Дуров. Совпадают его дата и место рождения — 10 октября 1984 года, город Ленинград (СССР).
Партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов считает, что невозможно понять, на основании чего Франция дала Дурову гражданство, исходя из опубликованного документа.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Дуров уехал из России в 2014 году, заявив, что не планирует возвращаться обратно. После в сети начала появляться информация о попытках миллиардера получить гражданство той или иной страны.
Сначала Дуров опровергал такие новости, но в 2017 году заявил, что является гражданином России и одновременно государства Сент-Китс и Невис, расположенного на Карибских островах. Выяснилось, что он получил зарубежный паспорт в 2013 году.
Тем временем Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев, чтобы выяснить, какие сейчас самые популярные мобильные мессенджеры. Оказалось, что самым распространенным мессенджером в Украине остается Viber. Им пользуется 73,6% респондентов.
Второе место в рейтинге популярности занимает мессенджер Facebook, который используют 42,7% опрошенных.
А вот Telegram Дурова для коммуникации используют 31,6% опрошенных украинцев. За ним на четвертом и пятом месте идут Instagram (26,4%) и WhatsApp (25,3%) соответственно.
При этом 18,7% опрошенных украинцев вовсе не обмениваются сообщениями с мобильного телефона ни в одном из мессенджеров.