Правозащитники обвинили судей Одессы в пособничестве рейдерам

Правозащитники заявили, что целый ряд судей в судах Одессы и области содействуют рейдерским атакам на общественную организацию "Центр защиты инвалидов" Об этом они заявили на пресс-конференции.

Глава "Центра защиты инвалидов" Аркадий Черный рассказал, что в марте 2021 года рейдеры провели фиктивное собрание, на котором сменили руководство предприятия центра и подали этот "документ" на госрегистрацию.

"Мошеннический протокол общего собрания зарегистрировал госрегистратор Дмитрий Клименко. Мы возбудили уголовное дело, но насколько мне известно, Клименко продолжает работать, а одесские правоохранители его даже не допрашивают", - рассказал он.

В свою очередь, как рассказал Черный, рейдеры так же возбудили уголовные дела против его и учредителей общественной организации. И по этому делу как раз активно проводятся следственные действия. А в ноябре 2021 года, по словам Черного, центр снова был атакован рейдерами.

Впрочем, как подчеркнул адвокат Геннадий Борисичев, после обращения к президенту Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в деле начались подвижки – команде правозащитников удалось добиться серьезных успехов в борьбе с рейдерами.

"Мы добились позитивного решения антирейдерской комиссии. Министр юстиции Украины Малюська подписал приказ от 28.12.2021 года, который отменяет все незаконные действия "чёрных регистраторов". Так же, на основании наших системных жалоб, Офис генерального прокурора инициировал проверку деятельности правоохранителей Одессы. По результатам проверки были выявлены грубые нарушения. На данный момент все уголовные производства из Одессы переданы в Киев Главному следственному управлению", - рассказал Борисичев.

Адвокат отметил, что передача подследственности – случай экстраординарный. И он надеется, что в Киеве следствие будет справедливым.

В свою очередь, адвокат Яна Хоменко назвала фамилии судей, которые, по оценке команды правозащитников, своей деятельностью оказывали содействие рейдерам, атакующим их общественную организацию.

"В Приморском районном суде города Одессы есть следственный судья Иванов, который в течение ноября, декабря и января выносил решения в пользу правоохранителей и заявительницы-главы, которая по нашему мнению является одной из организаторов рейдерского захвата... В Одесском окружном административном суде дело находится в производстве у судьи Бутенко и, по нашему мнению, он вынес решение по обеспечению иска, которое не отвечает требованиям закона", - сказала адвокат.

Хоменко добавила, что в последнее время рейдеры стали обращаться не только в суды Одессы, но и в суды Одесской области.

"В январе 22 года они подали иск в Коминтерновский районный суд Одесской области, где судья Винская на следующий день после подачи искового заявления обеспечила иск. И это определение (суда – ред.), по нашему мнению, также является преждевременной и незаконной", - сказала адвокат.

Она также рассказала, что в Арцизском райсуде также был аналогичный случай – судья в первый же день вынес решение об обеспечении иска, не выслушав другую сторону.

"Кроме этого, есть ряд дел в Хозяйственном суде Одесской области... недавно был подан иск к общественной организации "Центр защиты инвалидов", где судья Железная также наложила арест на корпоративные права предприятия", - сказала Хоменко.