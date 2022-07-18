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У Нью-Йорку перейменують Брайтон-Біч на Український шлях
Міська рада Нью-Йорка в четвер, 14 липня, схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню у Брукліні на Український шлях.
Про це повідомив Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter.
Згідно із законопроектом, Вудсайд-авеню між 76-ю та 79-ю вулицями у Квінсі перейменують на Маленький Таїланд, оскільки район добре відомий у всьому місті завдяки великій кількості тайських ресторанів та інших підприємств.
Інші пропозиції, схвалені порадою, включали перейменування Макдональда і Черча в Брукліні на Маленьку Бангладеш, а Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню на Брукліні на Український шлях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом законопроект торкнувся 78 магістралей та громадських місць у всьому місті. Він буде відправлений меру Еріку Адамсу для остаточного затвердження.
Нагадаємо, в КМДА ухвалили рішення про перейменування парку дружби між Києвом і Москвою на парк Героїв Маріуполя та низки інших міських об'єктів.