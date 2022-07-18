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В Нью-Йорке переименуют Брайтон-Бич на Украинский путь
Городской совет Нью-Йорка в четверг, 14 июля, одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь.
Об этом сообщил Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Twitter.
Согласно законопроекту, Вудсайд-авеню между 76-й и 79-й улицами в Квинсе – на Маленький Таиланд, так как район хорошо известен во всем городе благодаря большому количеству тайских ресторанов и других предприятий.
Другие предложения, одобренные советом, включали переименование Макдональда и Черча в Бруклине в Маленькую Бангладеш, а Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Всего законопроект коснулся 78 магистралей и общественных мест по всему городу. Он будет отправлен мэру Эрику Адамсу для окончательного утверждения.
Напомним, в КГГА приняли решение о переименовании парка дружбы между Киевом и Москвой в парк Героев Мариуполя и ряда других городских объектов.