В Нью-Йорке переименуют Брайтон-Бич на Украинский путь

Городской совет Нью-Йорка в четверг, 14 июля, одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь.

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Об этом сообщил Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Twitter.

Согласно законопроекту, Вудсайд-авеню между 76-й и 79-й улицами в Квинсе – на Маленький Таиланд, так как район хорошо известен во всем городе благодаря большому количеству тайских ресторанов и других предприятий.

Другие предложения, одобренные советом, включали переименование Макдональда и Черча в Бруклине в Маленькую Бангладеш, а Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь.

Всего законопроект коснулся 78 магистралей и общественных мест по всему городу. Он будет отправлен мэру Эрику Адамсу для окончательного утверждения.

On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 18, 2022

Напомним, в КГГА приняли решение о переименовании парка дружбы между Киевом и Москвой в парк Героев Мариуполя и ряда других городских объектов.