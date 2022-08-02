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УПЦ та Благодійний фонд Вадима Новинського передали 10 машин швидкої допомоги Одеській громаді
Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел від імені УПЦ передав Одесі та області 10 машин швидкої допомоги, які були закуплені в країнах Європейського союзу Фондом Вадима Новинського, повідомляють “Українські новини”.
П'ять нових швидких призначені для Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, ще п'ять автомобілів було передано для потреб Одеського міського департаменту охорони здоров’я.
"Порятунок життя людей завжди є пріоритетом у гуманному суспільстві. Сьогодні оперативно надати медичну допомогу неможливо без транспортних засобів. Спільно з Українською Православною Церквою ми реалізуємо один з найбільший гуманітарних проєктів із забезпечення України медичним транспортом. Щодня автомобілі, які ми закуповуємо у країнах Євросоюзу, їдуть здебільшого до регіонів, де йдуть бойові дії, де транспорт для евакуації поранених життєво важливий", - заявив директор благодійного фонду Вадима Новинського Дмитро Сергєєв.
Раніше він вказував, що метою фонду є доставити щонайменше 100 автомобілів в Україну. Наразі в країну вже завезено 81 автомобіль: десятки машин надійшли до лікарень Миколаєва, Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси, до волонтерських організацій "Центр порятунку життя" та "Дніпровець", одна з машин працює в Сумській області, дві передано до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова на формування мобільних бригад, одна машина поїхала до Сіверської громади Донецької області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наприкінці ж липня фонд передав 10 машин ШМД Харкову. Загальна ж сума, виділена Вадимом Новинським на гуманітарні проєкти після 24 лютого, вже перевищила 700 мільйонів гривень.