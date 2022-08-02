УПЦ и Благотворительный фонд Вадима Новинского передали 10 машин скорой помощи Одесской общине

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени УПЦ передал Одессе и области 10 машин скорой помощи, закупленных в странах Европейского союза Фондом Вадима Новинского, сообщают “Українські новини”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Пять новых скорых предназначены для Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, еще пять автомобилей было передано для нужд Одесского городского департамента здравоохранения.

"Спасение жизни людей всегда является приоритетом в гуманном обществе. Сегодня оперативно оказать медицинскую помощь невозможно без транспортных средств. Совместно с Украинской Православной Церковью мы реализуем один из крупнейших гуманитарных проектов по обеспечению Украины медицинским транспортом. Ежедневно автомобили, которые мы закупаем в странах Евросоюза, едут в основном в регионы, где идут боевые действия, где транспорт для эвакуации раненых жизненно важен", - заявил директор благотворительного фонда Вадима Новинского Дмитрий Сергеев.

Ранее он указывал, что целью фонда является доставить не менее 100 автомобилей в Украину. Сейчас в страну уже завезен 81 автомобиль: десятки машин поступили в больницы Николаева, Запорожья, Кривого Рога, Одессы, в волонтерские организации "Центр спасения жизни" и "Днепровец", одна из машин работает в Сумской области, две переданы в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова на формирование мобильных бригад, одна машина уехала в Северскую общину Донецкой области.

В конце же июля фонд передал 10 машин СМП Харькову. Общая же сумма, выделенная Вадимом Новинским на гуманитарные проекты после 24 февраля, уже превысила 700 миллионов гривен.