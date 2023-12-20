В Україні викрили контрафактне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських брендів

Київська міська прокуратура викрила завод з незаконного виробництва оливкової олії та соусів відомих світових брендів, а також перекрила канал збуту фальсифікованої продукції (ч. 3 ст. 229 КК України). Загалом було вилучено майже 90 тонн продукції на майже 7, 5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як з'ясувалося, організаторами незаконної діяльності були жителі Києва та Львівської області. Учасники схеми продавали виготовлений фальсифікат через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції, при цьому використовуючи фірмові найменування та товарні знаки. Одна із постраждалих іноземних компаній вже заявила про спричинену їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Фото: Київська міська прокуратура

Під час досудового слідства було проведено 20 санкціонованих обшуків на території міста Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей.

На складах та в місцях продажу підроблених товарів правоохоронці вилучили понад 90 тонн незаконно виготовленої продукції, промислову лінію з розливу олії, обладнання, тару, сировину.

Наразі незаконну діяльність заводу із виробництва підробленої оливкової олії та точок продажу припинено.

Досудове розслідування здійснюється детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.