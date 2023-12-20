В Украине раскрыли контрафактное производство оливкового масла и соусов известных итальянских брендов

Киевская городская прокуратура разоблачила завод по незаконному производству оливкового масла и соусов известных мировых брендов, а также перекрыла канал сбыта фальсифицированной продукции (ч. 3 ст. 229 УК Украины). В общей сложности было изъято почти 90 тонн продукции на сумму почти 7,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, организаторами незаконной деятельности являлись жители Киева и Львовской области. Участники схемы продавали изготовленный фальсификат через сеть магазинов под видом оригинальной продукции, используя при этом фирменные наименования и товарные знаки. Одна из пострадавших иностранных компаний уже заявила о причиненном ей материальном ущербе в особо крупном размере.

Фото: Киевская городская прокуратура

В ходе досудебного следствия было проведено 20 санкционированных обысков на территории города Киева, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей.

На складах и в местах продаж поддельных товаров правоохранители изъяли более 90 тонн незаконно изготовленной продукции, промышленную линию по разливу масла, оборудование, тару, сырье.

В настоящее время незаконная деятельность завода по производству поддельного оливкового масла и точек продаж прекращена.

Досудебное расследование осуществляется детективами Территориального управления БЭБ в Киеве, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.