На АЗС в Днепропетровской области изъяли 35 тонн фальсифицированного топлива

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) изъяло на АЗС Кривого Рога 35 тонн фальсифицированного горючего ориентировочной стоимостью более 2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что правоохранители разоблачили лиц, которые незаконно производили и продавали горючее в Днепропетровской области.

Реализация дизеля и бензина марок А-95, А-92 проходила через сеть АЗС.

"Детективы БЭБ провели 8 обысков в г. Кривой Рог. На территории одной из сетей АЗС отсутствовали разрешительные документы, сертификаты качества горючего и документы о его происхождении", - отметили в ведомстве.

Кроме того, на некоторых АЗС отсутствовали кассовые аппараты и работали операторы без официального оформления.

По результатам обысков сотрудники БЭБ изъяли более 35 тонн контрафактного горючего. Его ориентировочная стоимость составляет более 2 млн. гривен.

"В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к изготовлению и распространению фальсификата", - подчеркнули в БЭБ.

Напомним, ранее Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Закарпатье схему незаконного производства и продажи горючего, к которой причастен кум бывшего депутата Виктора Медведчука.