Мировые логистические и транспортные компании еще борются с последствиями вируса

Датская транспортная и нефтедобывающая группа A.P. Moeller-Maersk A/S, американская логистическая группа FedEx, рекламщик WPP и химконцерн Reckitt Benckiser из Великобритании продолжают борьбу с последствиями масштабной кибератаки. Об этом пишет Financial Times.

Компании-лидеры отраслей заявили, что пока не вернули свою работу в норму в полном объеме. Пострадали портовые операции, пропали посылки, у клиентов все еще есть трудности с размещением и отслеживанием заказов.

Самый большой оператор в сфере контейнерных перевозок Moeller-Maersk был вынужден изменить маршруты судов, поскольку в 11 из 76 основных портов до сих пор нет контроля над постановкой в док и погрузочно-разгрузочными работами через ИТ-системы. В число проблемных локаций входит и Роттердам — крупнейший порт Европы и третий в мире. Компания ожидает восстановления до нормы в течение недели.

Клиенты FedEx в соцсетях жалуются на нарушенные сроки доставки, потерянные посылки и невозможность отследить отправления. Наибольшие сложности испытывает подразделение TNT.

Гендиректор крупнейшей рекламной компании мира WPP Мартин Соррелл написал сотрудникам о сохраняющихся проблемах, отметив, что восстановление в некоторых сферах идет быстрее, чем в других. "С учетом масштаба атаки не может быть мгновенного и универсального решения", — отметил он.

Reckitt Benckiser, выпускающая самые разные потребтовары (от обезболивающего Nurofen и леденцов для горла Strepsils до горчицы French's и освежителей воздуха AirWick) предупредила клиентов о том, что некоторые проблемы пока не решены и доставка может запоздать.