CrowdStrike отримала відзнаку за "найбільший провал року" після глобального ІТ-краху

На конференції Def Con 2024 президент CrowdStrike Майкл Сентонас отримав нагороду за "найбільш епічний провал" через глобальний збій ІТ-систем, викликаний оновленням програмного забезпечення компанії. Про це повідомляє TechCrunch.

Незважаючи на це, компанія не уникає уваги і продовжує брати участь у заходах, зокрема на конференції Black Hat. Організатори нагороди визнали, що цей провал був настільки значним, що його не можна було не відзначити.

Також Сентонас, отримуючи трофей, зазначив, що ця нагорода не є предметом гордості.

“Я думаю, що команда була здивована, коли я відразу сказав, що отримаю це (нагороду-ред.). Ми страшенно помилилися. Ми визнавали це неодноразово, і дуже важливо визнавати як свої успіхи, так і свої невдачі”, - сказав президент CrowdStrike під час отримання нагороди.

Сентонас зазначив, що має намір перенести трофей до штаб-квартири CrowdStrike і розмістити його на видному місці як нагадування про те, що "наша мета — захищати людей, і ми зазнали невдачі. Я хочу, щоб усі знали, що такі ситуації неприпустимі".

Глобальний IT-збій

Нагадаємо 19 липня оновлення програмного забезпечення CrowdStrike спричинило системні проблеми, через які призупинилися авіапольоти, мовники були змушені припинити ефір, а багато клієнтів залишилося без доступу до послугохорони здоров’я чи банківських послуг.

За повідомленням The Verge, тисячі користувачів Microsoft по всьому світу зіткнулися з критичним збоєм системи, відомим як "синій екран смерті".

Західні видання також підтверджували масштабність проблеми, повідомляючи про збій в роботі хмарних сервісів Microsoft Azure, що розпочався 18 липня близько 18:00 за східним часом у центральній частині США. Збій в роботі ІТ-систем спричинив значні проблеми в роботі аеропортів по всьому світу.

У США Федеральне авіаційне управління (FAA) було змушене приземлити всі рейси кількох великих авіакомпаній, включаючи Delta, United та American Airlines, через проблеми зі зв'язком. Зупинилися і аеропорти Мельбурна (Австалія) та Берліна.

Українські компанії постраждали від глобального збою IT-систем

В Україні також спостерігалися збої в роботі деяких компаній. Сенс Банк повідомив про технічні труднощі, що вплинули на роботу їхнього мобільного додатку Sense SuperApp.

Користувачі зіткнулися з проблемами при відображенні продуктів, карток та рахунків, а також при здійсненні переказів, обміну валют та оплаті послуг. Банк запевнив, що активно працює над відновленням всіх сервісів.

Співзасновник українського Monobank Олег Гороховський також підтвердив глобальний характер збою, пов'язавши його з взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows, та зазначив, що багато компаній зіткнулися з серйозними проблемами внаслідок цього інциденту.

За даними "Суспільного", мобільний оператор Vodafone також зіткнувся з технічними проблемами, які ускладнили здійснення дзвінків для деяких клієнтів.

Зіткнулася з тимчасовими технічними проблемами, спричиненими програмними оновленнями і "Нова пошта". Проте, компанія відновила роботу всіх клієнтських систем та сервісів.

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