CrowdStrike получила награду за "наибольший провал года" после глобального ИТ-краха

На конференции Def Con 2024 президент CrowdStrike Майкл Сентонас получил награду за "наиболее эпический провал" из-за глобального сбоя ИТ-систем, вызванного обновлением программного обеспечения компании. Об этом сообщает TechCrunch.

Несмотря на это, компания не избегает внимания и продолжает участвовать в мероприятиях, в том числе на конференции Black Hat. Организаторы награды сочли, что этот провал был настолько значительным, что его нельзя было не отметить.

Также Сентонас, получая трофей, отметил, что награда не является предметом гордости.

“Я думаю, что команда была удивлена, когда я сразу сказал, что получу это (награду-ред.). Мы ужасно ошиблись. Мы признавали это неоднократно и очень важно признавать как свои успехи, так и свои неудачи”, — сказал президент CrowdStrike во время получения награды.

Сентонас отметил, что намерен перенести трофей в штаб-квартиру CrowdStrike и разместить его на видном месте как напоминание о том, что "наша цель — защищать людей, и мы потерпели неудачу. Я хочу, чтобы все знали, что такие ситуации недопустимы".

Глобальный IT-сбой

Напомним 19 июля обновление программного обеспечения CrowdStrike повлекло системные проблемы, из-за которых приостановились авиаполёты, вещатели были вынуждены прекратить эфир, а многие клиенты остались без доступа к услугам здравоохранения или банковских услуг.

По сообщению The Verge, тысячи пользователей Microsoft по всему миру столкнулись с критическим сбоем системы, известным как синий экран смерти.

Западные издания также подтверждали масштабность проблемы, сообщая о сбое в работе облачных сервисов Microsoft Azure, начавшемся 18 июля около 18:00 по восточному времени в центральной части США. Сбой в работе ИТ-систем повлек за собой значительные проблемы в работе аэропортов по всему миру.

В США Федеральное авиационное управление (FAA) было вынуждено приземлить все рейсы нескольких крупных авиакомпаний, включая Delta, United и American Airlines из-за проблем со связью. Остановились и аэропорты Мельбурна (Австалия) и Берлина.

Украинские компании пострадали от глобального сбоя IT-систем

В Украине также наблюдались сбои некоторых компаний. Сенс Банк сообщил о технических трудностях, повлиявших на работу их мобильного приложения Sense SuperApp.

Пользователи столкнулись с проблемами при отображении продуктов, карт и счетов, а также при переводе, обмене валют и оплате услуг. Банк заверил, что активно работает по восстановлению всех сервисов.

Соучредитель украинского Monobank Олег Гороховский также подтвердил глобальный характер сбоя, связав его с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows, и отметил, что многие компании столкнулись с серьезными проблемами в результате этого инцидента.

За данным " Общественного", мобильный оператор Vodafone также столкнулся с техническими проблемами, осложнившими совершение звонков для некоторых клиентов.

Столкнулась с временными техническими проблемами, вызванными программными обновлениями и "Новая почта". Однако компания возобновила работу всех клиентских систем и сервисов.

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