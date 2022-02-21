Авиакомпания Air France приостановила рейсы в Украину

Французская авиакомпания Air France отменила рейсы AF1752 и AF1753 между Киевом и Парижем, которые были запланированы на 22 февраля. Об этом сообщает НВ.

В Air France заявили, что решение об отмене полетов принято в качестве "меры предосторожности" на фоне обострения отношений между Россией и Украиной.

"Air France постоянно следит за геополитической ситуацией на обслуживаемых ею территориях", — сообщили в компании.

Испанский лоукостер Vueling, который принадлежит IAG, также отменил восемь рейсов между Парижем и Киевом — они были запланированы на февраль.

Из-за угрозы вторжения российских войск сразу несколько авиакомпаний временно приостановили полеты над территорией Украины. Это было связано с тем, что страховые компании прекращают обслуживать гражданские самолеты.

13 февраля Кабинет министров принял решение о выделении Мининфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в пространстве страны, но полностью проблему решить не удалось.

Однако некоторые компании продолжают совершать рейсы. Так, руководство ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair заявило, что будет доставлять пассажиров в Украину и из нее до тех пор, пока не произойдет вторжение России.

А украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) намерена увеличить количество рейсов на международных направлениях на фоне временного прекращения работы иностранных перевозчиков в Украине.