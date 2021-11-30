Brussels Airlines передумала возобновлять авиарейсы из Брюсселя в Киев

Авиакомпания Brussels Airlines, которая входит в состав Lufthansa Group, решила пересмотреть свои планы по возвращению в декабре на маршрут Брюссель – Киев.

Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Ким Даенен, передает avianews.com.

Как отмечает издание, первоначально авиаперевозчик планировал возобновить рейсы в аэропорт "Борисполь" с 16 декабря с частотой два раза в неделю.

По словам Даенен, спрос на билеты на эти рейсы оказался низким из-за кризиса в отрасли, связанного с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19.

"После объявления новых ограничений на путешествия и появления штамма "Омикрон" мы ожидаем дальнейшего снижения числа бронирований. Из-за этого мы пересмотрели наше решение перезапустить полеты в Киев в декабре", – заявила пресс-секретарь авиакомпании.

Даенен добавила, что Brussels Airlines будет изучать ситуацию на рынке. То есть если спрос вернется на достаточный уровень, авиакомпания может вернуться в Украину.

На сегодняшний день Lufthansa Group предлагает перелеты между Киевом и Брюсселем с пересадками в своих базовых аэропортах в Мюнхене, Франкфурте, Цюрихе и Вене.

Brussels Airlines прекратила полеты из Брюсселя в Киев в ноябре 2019 года из-за оптимизации маршрутной сети. Авиакомпания летала в Украину только год. Последний полет в Украину Brussels Airlines выполнила 17 ноября 2019 года.

Напомним, Brussels Airlines выполнила первый рейс между Киевом и Брюсселем 17 октября 2018 года.