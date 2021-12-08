МАУ нацелила свои самолеты на Доминикану и Мальдивы

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) приняла решение не вводить в свой флот авиалайнеры Boeing 777-300, которые могут перевозить более 400 пассажиров.

Как сообщает avianews, вместо них МАУ планирует взять в аренду один португальский самолет Boeing 767-300ER дальнемагистрального сообщения.

По данным издания, самолеты Boeing 777-300 поступят во флот МАУ до конца года, чтобы выполнять полетную программу на известные пляжные курорты — в Доминиканскую Республику, мексиканский Канкун и на Мальдивские острова.

Авиарейсы планировались совместно с туроператором «Компас», который должен был заполнять самолеты своими туристами.

В издании добавили, что согласно новой концепции в программе будет задействован Boeing 767-300ER португальской авиакомпании EuroAtlantic Airways с регистрацией CS-TSU.

На случай, если самолет поломается, португальская авиакомпания сможет его заменить бортом аналогичного типа из своего флота. Это позволит не допускать больших задержек рейсов.

При этом МАУ возьмет самолет у EuroAtlantic Airways на условиях мокрого лизинга. Это означает, что португальский авиаперевозчик берет на себя ответственность по техническому обслуживанию и предоставит экипажи.

В то же время пилотировать Boeing 767-300ER будут летчики из Португалии. В салоне будет присутствовать смешанный экипаж из бортпроводников EuroAtlantic Airways и МАУ, рассказал avianews.com исполнительный директор туроператора «Компас» Дмитрий Гудзий.

Как заверили туроператора в МАУ, борт CS-TSU имеет салоны двух классов с общим числом мест 267. В бизнес-классе установлены 16 кресел по схеме 1+2+1. Каждое кресло имеет доступ в проход и может раскладываться в горизонтальную кровать. В эконом-классе установлено 251 кресло по схеме 2+4+2.