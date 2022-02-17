Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом "об открытом небе"

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект "О ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве".

Документ поддержали 311 народных депутатов. Заседание парламента транслировал телеканал "Рада".

Авторы документа отмечают, что в рамках Совместного авиационного пространства (САП) уменьшится административная нагрузка на украинские авиакомпании.

Представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук отмечает, что соглашение о САП — это и есть "авиационный безвиз" одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков. Когда договор "об открытом небе" вступит в силу, Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза.

"О полетах в ЕС, маршрутах, частоте рейсов и слотах украинские авиакомпании будут договариваться по той же процедуре, как это делает любой перевозчик из Евросоюза, обычные граждане Украины получат больше возможностей и направлений для путешествий и сниженные цены на билеты", — подчеркнул Мельничук.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об общем авиационном пространстве еще 12 октября 2021 года.

Соглашение должно было начать действовать в декабре, но "открытие неба" отложили. Отсрочка связана с особым механизмом введения в действие соглашения.

Как объяснили в Министерстве инфраструктуры, Украина и ЕС еще в ноябре должны были завершить согласовательные процедуры и обменяться соответствующими нотами, но этого не произошло. Когда все-таки соглашение начнет действовать, в ведомстве не уточняют.

Тем временем эксперты предупреждают, что даже после того, как соглашение об "открытом небе" начнет действовать, в Украине не появится множества лоукостеров, а цены на авиабилеты не упадут.