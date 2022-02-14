SkyUp остается в небе Украины: компания возобновила продажу билетов на все рейсы

Авиакомпания SkyUp после переговоров с зарубежными партнерами возобновила работу в штатном режиме. Билеты на все рейсы снова поступили в продажу, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации", — заявил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Он отметил, что вопрос с полетами удалось решить благодаря взаимодействию с Министерством инфраструктуры и Кабмином Украины.

Проблема возникла из-за эскалации информационной ситуации вокруг Украины. 12 февраля ряд страховых компаний заявили, что они перестанут покрывать риски при рейсах над страной.

В результате некоторые лизингодатели отзывают самолеты из Украины, а авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов из-за того, что владельцы воздушных судов требуют скорейшего возвращения воздушного транспорта на территорию ЕС. Причем самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), из-за требований владельца совершил посадку в столице Молдовы Кишиневе.

Для урегулирования проблемы Кабмин Украины провел экстренное заседание и выделил Мининфраструктуры 16,6 млрд грн для страхования рисков на 23 самолета. Но это пока не помогает — из Борисполя в аэропорты Европы отправляются пять авиалайнеров крупнейшей авиакомпании Украины "Международные авиалинии Украины", их отзывают лизингодатели.