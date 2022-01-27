Треть украинцев выбирает страну для путешествия в соцсетях: насколько популярны Facebook и Instagram

Страны для своих поездок 30% украинских путешественников выбирают посредством социальных сетей. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма со ссылкой на результаты опроса внутренних и выездных туристов, проведенного в 2021 году.

В то же время чаще всего украинские граждане принимают во внимание советы друзей и родственников, проживающих в самой Украине, а соцсети оказались вторым по значимости инструментом для планирования путешествий.

На третьем месте советы друзей и родственников, проживающих за границей, на четвертом – контент на YouTube о путешествиях, на пятом – "выбор без выбора" (речь о рабочих и деловых поездках), а на шестом - телепрограммы, посвященные путешествиям.

Среди 30% опрошенных респондентов, указавших соцсети в качестве главной помощи при принятии решения о путешествии, чаще всего таковым они называли Facebook. Причем чем старше люди, тем чаще используют его относительно других соцсетей.

Так, если среди людей 15-24 лет Facebook назвали только 31%, то среди остальных преобладает использование именно этой соцсети (в том числе на уровне 84% среди турисов 35-44 лет и 87% в категории 55-64-летних).

84% представителей самой молодой категории указали, что пользовались Instagram для подготовки к путешествию (при ответе можно было указывать более одной соцсети). Также следи них намного большей популярностью пользуется TikTok - его указали 24% опрошенных. Для сравнения, среди лиц старше 35 лет таковых лишь 7-9%.

Также с возрастом респондентов растет и актуальность мессенджера Viber при подготовке к поездкам: в частности, его отметили лишь 10% самых молодых и 29% пожилых в возрасте 65-70 лет.

В то же время Telegram наименее популярен в этом ключе у средней возрастной группы 45-54 лет (8%), а больше всего им пользуются молодежь (21%) и старики (15%).

Глава агентства Марьяна Олеськив отметила, что собранные аналитические данные полностью подтверждают, что диджитал-реклама и промо ныне являются основным путем для завлечения туристов в ту или иную локацию.

"В прошлом году мы начали масштабную диджитал-промо-кампанию внутреннего туризма в Украине серией видеороликов и баннерной рекламы, охватив около 30 млн украинцев. Такой же большой охват есть по иностранной аудитории – десятки миллионов людей увидели украинский туристический продукт и приехали в Украину. Наша задача на новый сезон – стимулировать путешествия по Украине еще больше", – сказала она.

В то же время иностранцы, как отмечают в ГАРТ, более взвешенно и экономно планируют свои путешествия. Первые три фактора, на которые они обращают внимание, – это доступность выбранной локации, стоимость перелета, проживания и погодные условия. Также для них важно разнообразие мероприятий для досуга.